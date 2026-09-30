Usa, condannata a morte a 18 anni: il tribunale del Tennessee ferma l'esecuzione in extremis

Oggi 50enne, Christa fu condannata per un omicidio commesso nel 1995, all'età di 18 anni. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da almeno 200 anni. I giudici hanno affermato di volere verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte. Non è chiaro se il procuratore generale del Tennessee presenterà ricorso contro la decisione o per quanto tempo l'esecuzione sarà rinviata.