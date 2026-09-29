Usa, il Dna non combacia: condannato a morte per omicidio viene rilasciato dopo 30 anni di carcere

Il suo rilascio è avvenuto su cauzione, nonostante le obiezioni della famiglia della vittima. Carter è tenuto a indossare un braccialetto Gps in attesa di un nuovo processo. La donna fu trovata senza vita dal marito nella loro abitazione, parzialmente svestita e con le mani legate dietro la schiena. La Corte suprema dello Stato aveva già ordinato un nuovo processo lo scorso anno, citando comportamenti scorretti da parte degli investigatori. Carter ha sempre sostenuto la propria innocenza e ha più volte affermato che la confessione firmata gli era stata estorta.