"Queste violazioni hanno causato la morte di 13 militari e il ferimento di centinaia di altri", ha detto Watson rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle sue decisioni prese in politica estera su Venezuela e Iran. Secondo il maggiore, ordinare operazioni militari all'estero "senza una minaccia imminente e grave per gli interessi americani" equivale a "un'usurpazione incostituzionale dell'autorità del Congresso". Per l'ufficiale si tratta inoltre di una violazione della Clausola dei Poteri di Guerra. "Per questo motivo, il presidente e il vicepresidente devono essere messi sotto accusa, condannati e rimossi".