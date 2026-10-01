Usa, Christa Pike sopravvive all'iniezione letale: fallita l'esecuzione capitale

Christa Pike è sopravvissuta alla somministrazione dell’iniezione letale, o meglio... alle iniezioni letali. Entro le 20.26 di mercoledì alla donna sono state infatti iniettate due siringhe di pentobarbital - un barbiturico ad azione rapida - ma, ciononostante, la 50enne era ancora in grado di respirare. Pike non avrebbe infatti perso definitivamente conoscenza tanto che, i testimoni presenti nella sala di osservazione, hanno riferito di averla sentita russare regolarmente. L'esecuzione della condanna a morte è stata quindi fermata e la è stata trasferita in ospedale a bordo dei mezzi di soccorso giunti presso il carcere di massima sicurezza Riverbend di Nashville. Nel frattempo, il governatore Bill Lee ha ordinato un'indagine indipendente e sospeso le altre esecuzioni previste nello Stato del Tennessee per il resto dell'anno.