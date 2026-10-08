Salute online, arriva NYSA: il progetto di divulgazione scientifica del San Raffaele

Federico Esposti, direttore Strategico, Innovazione e Solvenza dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, ha spiegato che “oggi l'informazione sulla salute passa inevitabilmente attraverso le piattaforme digitali, dove però l'accuratezza scientifica rischia di perdersi tra semplificazioni o fake news. Con NYSA abbiamo scelto di uscire dai perimetri della comunicazione istituzionale classica per andare a incontrare le persone esattamente dove cercano risposte. Portare la voce dei nostri medici e ricercatori su Instagram e TikTok significa restituire alla scienza il suo ruolo guida e offrire ai cittadini un punto di riferimento autorevole di cui fidarsi, in linea con la missione istituzionale di un grande IRCCS che ha la responsabilità sociale di formare la cittadinanza alla salute e a corretti stili di vita”.