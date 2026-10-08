Salute online, arriva NYSA: il progetto di divulgazione scientifica del San Raffaele

© San Raffaele
È stato lanciato NYSA, il nuovo progetto di divulgazione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano: è pensato per portare la scienza nei luoghi in cui le persone si informano.E per rendere comprensibile la complessità della scienza contemporanea, senza banalizzarla. NYSA nasce dalla considerazione che oggi molte persone cercano online spiegazioni per un sintomo, consigli o diagnosi, imbattendosi però spesso in contenuti sensazionalistici o privi di fondamento. E dunque il progetto mira ad aiutare le persone a orientarsi tra prevenzione, medicina e ricerca, unendo il rigore scientifico del San Raffaele a un linguaggio chiaro, accessibile e vicino alla vita quotidiana.
I format per i social
NYSA mira ad avvicinare il pubblico a temi che normalmente rimangono confinati alle pubblicazioni scientifiche o alla comunicazione specialistica, sfruttando format nativi per Instagram, Facebook e TikTok e un linguaggio diretto. Tra i temi toccati ci sono genetica, diagnosi precoce, intelligenza artificiale applicata alla medicina, longevità, ed editing genomico: materie complesse che aiutano a capire come sta cambiando la medicina e come questi cambiamenti incideranno sulla nostra vita.
“Andare incontro alle persone”
Federico Esposti, direttore Strategico, Innovazione e Solvenza dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, ha spiegato che “oggi l'informazione sulla salute passa inevitabilmente attraverso le piattaforme digitali, dove però l'accuratezza scientifica rischia di perdersi tra semplificazioni o fake news. Con NYSA abbiamo scelto di uscire dai perimetri della comunicazione istituzionale classica per andare a incontrare le persone esattamente dove cercano risposte. Portare la voce dei nostri medici e ricercatori su Instagram e TikTok significa restituire alla scienza il suo ruolo guida e offrire ai cittadini un punto di riferimento autorevole di cui fidarsi, in linea con la missione istituzionale di un grande IRCCS che ha la responsabilità sociale di formare la cittadinanza alla salute e a corretti stili di vita”.