Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. I tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti ad arrivare all'uomo intrappolato nella cavità al confine tra Urzulei e Baunei, nel Nuorese. Ciononostante, l'uomo si trova ancora immobilizzato dai detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Proseguono, quindi, le complesse operazioni di rimozione della terra e delle pietre per consentire il recupero del 31enne che, si apprende, sarebbe "vivo e cosciente".