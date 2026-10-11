Sardegna, frana in una grotta: speleologo bloccato a dieci metri di profondità

In Sardegna uno speleologo è rimasto bloccato dalle prime ore del pomeriggio di domenica 11 ottobre in una grotta, a dieci metri di profondità, a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sardegna, con una trentina di tecnici, tra cui medici e operatori specializzati nella disostruzione. In supporto anche l'elisoccorso e i vigili del fuoco.