Scoperto in Sardegna un nuovo borgo della longevità: qui le donne hanno il triplo delle chance di arrivare a 100 anni
È Bolotana, nel Nuorese: il 13,8% di chi raggiunge i 70 anni arriva poi al secolo. La media italiana è del 3,5%
Nel piccolo borgo di Bolotana, in provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, le donne hanno una probabilità tre volte più alta di raggiungere i cent'anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. A dirlo è uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging, che ha coinvolto, tra gli altri, l'Università di Sassari e l'University of Illinois di Chicago.
Non è una novità per l'isola, che da almeno un ventennio è al centro della ricerca di chi si occupa di longevità. Tuttavia, in questo borgo di 2mila abitanti, a fare la differenza non sono gli uomini, bensì le donne, che arrivate a 70 anni hanno un'aspettativa di vita media di altri 21 anni, due in più che nel resto d'Italia. Non solo: le donne che raggiungono i 70 anni a Bolotana hanno una probabilità del 13,8% di arrivare a cento. Per avere un raffronto, la percentuale nel resto d'Italia è intorno al 3,5%.
Bolotana, il borgo delle centenarie
A spingere gli studiosi ad approfondire il caso di Bolotana è stata l'insolita concentrazione di centenari registrata nel Comune. Nel 2024 erano sei le persone che avevano superato il secolo di vita nel piccolo borgo. I ricercatori hanno quindi analizzato i dati dell'anagrafe comunale e dei registri parrocchiali, ricostruendo oltre cent'anni di storia demografica della comunità. I risultati suggeriscono che le donne del paesino possano rappresentare uno dei gruppi femminili più longevi al mondo, con valori che superano perfino quelli registrati in molti Comuni della celebre Blue Zone sarda.
I segreti della longevità
Le ragioni di questa eccezionale aspettativa di vita non sono ancora del tutto chiare, ma gli esperti indicano alcuni fattori chiave. Tra questi vi sono una predisposizione genetica favorevole, uno stile di vita attivo legato agli spostamenti quotidiani a piedi e un'alimentazione semplice, basata soprattutto su prodotti vegetali coltivati localmente. A giocare un ruolo determinante sarebbe anche la forte coesione sociale del borgo, dove i rapporti tra le persone restano solidi e l'isolamento è raro. Elementi che, secondo i ricercatori, potrebbero offrire indicazioni preziose per promuovere una vita più lunga e in salute anche altrove.