Le ragioni di questa eccezionale aspettativa di vita non sono ancora del tutto chiare, ma gli esperti indicano alcuni fattori chiave. Tra questi vi sono una predisposizione genetica favorevole, uno stile di vita attivo legato agli spostamenti quotidiani a piedi e un'alimentazione semplice, basata soprattutto su prodotti vegetali coltivati localmente. A giocare un ruolo determinante sarebbe anche la forte coesione sociale del borgo, dove i rapporti tra le persone restano solidi e l'isolamento è raro. Elementi che, secondo i ricercatori, potrebbero offrire indicazioni preziose per promuovere una vita più lunga e in salute anche altrove.