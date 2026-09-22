Il dottor Antonio Castracane ha 102 anni, un'età in cui tutti noi ci godiamo la pensione, ma lui con la passione e dedizione di sempre continua ad aprire le porte del suo ambulatorio ai pazienti. Antonio è il medico di medicina generale più longevo d'Italia e in occasione del suo compleanno ha ricevuto il premio Geppino Micheletti 2026, a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti. Il riconoscimento viene dato ogni anno a chi lavora nel settore medico sanitario e si distingue per impegno, coraggio, umanità e senso del dovere, andando ben oltre i doveri professionali.
Chi è Antonio Castracane
Il dottore, nato in Abruzzo nel 1924, ha oltre 70 anni di carriera alle spalle ed è stato anche sindaco di Villa Santa Maria tra gli anni sessanta e settanta. Nel 2021 gli è stata conferita l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana per l’encomiabile servizio reso in favore delle popolazioni della Val di Sangro durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Solo l'anno scorso, all'età di 101 anni, ha svolto l'intervento di estrazione di un dente del giudizio su un uomo di 33 anni. L'esperienza gli ha permesso di eseguire con cura e precisione un'operazione che molti medici di famiglia non eseguono. Chi visita il suo studio può vedere che Antonio spesso utilizza lo stetoscopio di frassino ereditato da suo padre, pone domande, cerca di comprendere, e alla fine giunge a una diagnosi accurata e a un piano di cura. Riuscendo a ottenere risultati eccellenti anche senza l'ausilio delle moderne tecnologie. "Il segreto è ascoltare i pazienti, farli parlare di se stessi" ha dichiarato il dottore centenario.
I successi ottenuti
Da generazioni i pazienti non smettono di elogiare la sua lungimiranza e professionalità. Castracane ha individuato malformazioni cardiache congenite in pazienti adulti che si sono rivolti a lui per tosse e ha salvato diversi bambini che altrimenti sarebbero nati morti, dimostrando il suo incredibile talento medico. Antonio è un amante dello sport e della buona alimentazione. La sua passione per la medicina è accompagnata da un profondo interesse per la cultura, come dimostra il suo amore per "Dei Sepolcri" di Ugo Foscolo, che tiene sempre sulla scrivania. "Il premio che è stato conferito al dottor Castracane è il giusto coronamento di una carriera esemplare vissuta al servizio degli altri, e rende onore non solo alla sua figura, ma a tutto il nostro paese", ha affermato il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore.