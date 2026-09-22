Da generazioni i pazienti non smettono di elogiare la sua lungimiranza e professionalità. Castracane ha individuato malformazioni cardiache congenite in pazienti adulti che si sono rivolti a lui per tosse e ha salvato diversi bambini che altrimenti sarebbero nati morti, dimostrando il suo incredibile talento medico. Antonio è un amante dello sport e della buona alimentazione. La sua passione per la medicina è accompagnata da un profondo interesse per la cultura, come dimostra il suo amore per "Dei Sepolcri" di Ugo Foscolo, che tiene sempre sulla scrivania. "Il premio che è stato conferito al dottor Castracane è il giusto coronamento di una carriera esemplare vissuta al servizio degli altri, e rende onore non solo alla sua figura, ma a tutto il nostro paese", ha affermato il sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore.

