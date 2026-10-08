Prematuro di appena un kg nasce con una grave cardiopatia: intervento salvavita al Bambino Gesù

È venuto al mondo prematuro, ad appena 29 settimane, con una grave cardiopatia congenita. Luca (nome di fantasia) è un gemellino nato in Sardegna. Alla nascita pesava appena un chilo e proprio per questo e a causa della prematurità, non è stato possibile sottoporlo subito all'intervento chirurgico risolutivo. Al Bambino Gesù di Roma però una tecnica mininvasiva innovativa, applicata per la prima volta in un bambino così piccolo, ha permesso di stabilizzare le sue condizioni e di farlo crescere. Oggi Luca, proprio grazie a questa particolare strategia interventistica, ha più che raddoppiato il suo peso, è libero dalla ventilazione meccanica invasiva e si alimenta regolarmente attraverso un sondino. A breve, se le condizioni lo permetteranno, potrà essere operato.