Torino, chirurghi salvano una neonata usando la colla istantanea

"Il 'corto circuito' fra vene e arterie - spiegano i medici - stava letteralmente rubando il sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni e mettendo seriamente a rischio la vita della piccola". L'intervento ha avuto un effetto immediato: la pressione si è alzata, il polmone si è decongestionato e reni, fegato e cervello hanno ripreso a essere nutriti normalmente. La piccola ha ripreso a respirare autonomamente, è ricoverata in rianimazione e "per la prima volta può guardare al futuro con una prospettiva di crescita normale".