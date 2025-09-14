Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
al regina margherita

Torino, chirurghi salvano una neonata usando la colla istantanea

La piccola soffriva di una rara malformazione al fegato, che è stata occlusa con l'impiego di un collante acrilico

14 Set 2025 - 13:14
© IPA

© IPA

Una neonata è stata salvata dai medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino con due operazioni e l'impiego di una colla a effetto immediato simile a quelle comunemente in commercio. La piccola era affetta da una rara e gravissima malformazione vascolare al fegato che aveva prodotto collegamenti anomali fra le arterie che partono dal cuore e le vene che vi ritornano. Gli interventi sono stati effettuati quando aveva 6 e 13 giorni: i medici hanno raggiunto la malformazione attraversando con dei cateteri i minuscoli vasi sanguigni; quindi l'hanno occlusa servendosi di "una colla acrilica, in una formulazione specifica, ma del tutto simile agli adesivi istantanei che si trovano in commercio".

Leggi anche

Roma, salvata una neonata all'ospedale Bambin Gesù: aveva un tumore di 800 grammi

Torino, mamma salva la figlia di sei mesi con un trapianto: "Ora ha il mio fegato ed è tornata a giocare"

"Il 'corto circuito' fra vene e arterie - spiegano i medici - stava letteralmente rubando il sangue al resto del corpo, congestionando cuore e polmoni e mettendo seriamente a rischio la vita della piccola". L'intervento ha avuto un effetto immediato: la pressione si è alzata, il polmone si è decongestionato e reni, fegato e cervello hanno ripreso a essere nutriti normalmente. La piccola ha ripreso a respirare autonomamente, è ricoverata in rianimazione e "per la prima volta può guardare al futuro con una prospettiva di crescita normale".

Al caso è stata impegnata una équipe multidisciplinare degli ospedali Regina Margherita (Dipartimento Patologia e Cura del Bambino, diretto da Franca Fagioli) e Molinette (Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica, diretto da Paolo Fonio), in particolare Daniele Ferrero della Rianimazione Pediatrica (responsabile Enrico Bonaveglio), il Fabrizio Gennari della Chirurgia Pediatrica, Giuseppe Annoni (responsabile del Servizio di Emodinamica Pediatrica), Andrea Discalzi della Radiologia Interventistica (diretta da Andrea Doriguzzi) e Mauro Bergui (responsabile della Neuroradiologia Interventistica), con il personale tecnico e infermieristico della sala operatoria.

Ti potrebbe interessare

torino

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema