Roma, salvata una neonata all'ospedale Bambin Gesù: aveva un tumore di 800 grammi

Alla nascita pesava meno di due chili, ma oltre la metà del suo peso era rappresentato da un tumore di dimensioni eccezionali. Protagonista di questa storia a lieto fine è una bambina nata prematura, dopo un intervento eseguito nelle scorse settimana all'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli da un'equipe coordinata dagli specialisti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a Roma. Oggi, la neonata è in buone condizioni cliniche: respira autonomamente, si alimenta per bocca e sta per tornare a casa. La piccola è in buone condizioni cliniche: respira da sola, si alimenta per bocca e sta per essere dimessa.