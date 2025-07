Salerno, ritrovata la neonata risultata positiva alla cocaina e portata via dall'ospedale dal padre

È stata ritrovata nel comune di Striano, in provincia di Napoli, la bimba di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina, portata via dall'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dal padre il 23 luglio, senza alcuna autorizzazione. I carabinieri sono riusciti a individuare i genitori, una coppia di nazionalità marocchina senza fissa dimora, che si stavano allontanando a piedi da una struttura alberghiera con la figlia. Intercettati dai militari in strada, i due con la neonata sono stati bloccati: la piccola è stata affidata ai servizi sociali.