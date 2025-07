Salerno, bimba di 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via dall’ospedale e fugge

La piccola era giunta al pronto soccorso pediatrico del Ruggi d'Aragona di Salerno in codice azzurro, quello del triage pediatrico per indicare una situazione non grave ma comunque meritevole di attenzione rapida. I medici, dopo i primi accertamenti, hanno disposto il ricovero in reparto. Le analisi di laboratorio, però, hanno riservato un esito sconcertante: nelle urine della bambina è stata rilevata la presenza di cocaina in alte concentrazioni. Una scoperta che ha fatto subito scattare l'allerta e la segnalazione alle forze dell'ordine, come da protocollo in caso di minori coinvolti in situazioni sospette. Nonostante la gravità del quadro clinico iniziale, la neonata aveva iniziato a rispondere positivamente alle terapie. Secondo fonti sanitarie, le sue condizioni erano in via di miglioramento, ma richiedevano ancora monitoraggio costante e assistenza ospedaliera.