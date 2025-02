Allarme cocaina, l'esposizione "passiva" coinvolge sempre più bambini: nel Padovano un caso a settimana

Secondo la dottoressa Melissa Rosa Rizzotto, responsabile del Centro per la diagnostica del Bambino maltrattato, l'aumento dell'uso di droghe dopo la pandemia di Covid-19 sta trasformando l'esposizione dei minori in un'emergenza sanitaria. "Quando un bambino risulta positivo a una determinata sostanza, spesso i genitori lo sono per la stessa - spiega la dottoressa a Il Gazzettino - e non si tratta solo di episodi sporadici, ma talvolta di situazioni croniche". Dal 2007, anno della sua nascita, il Centro ha seguito oltre 1.600 famiglie per casi di maltrattamento, trascuratezza grave e abuso. Il 15% dei pazienti arriva per esposizione a sostanze stupefacenti.