Salerno, ha la meningite il neonato risultato positivo alla cocaina: è grave

Un bimbo di tre mesi di Salerno è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo essere risultato positivo alla cocaina.

I medici hanno riscontrato nel piccolo, in Rianimazione, un'importante forma di meningite dopo la scoperta della positività, fatta dai medici del reparto di Pediatria del Ruggi di Salerno. Il bimbo era arrivato al pronto soccorso pediatrico in gravissime condizioni e i medici sono riusciti a stabilizzarlo ripristinando i parametri vitali, disponendo il trasferimento via elisoccorso all'ospedale del capoluogo campano, dove è ancora ricoverato, dopo l'aggravarsi della situazione.