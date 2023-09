Palermo, neonati positivi alla cocaina: la madre li abbandona in ospedale

Una 32enne con problemi di tossicodipendenza non ha riconosciuto i due gemellini, un maschietto e una femminuccia, che ha partorito al Buccheri La Ferla

La salute dei due neonati, come scrive l'edizione locale de La Repubblica, preoccupa medici e infermieri, perché i piccoli sono positivi alla cocaina. La madre dopo il parto si è allontanata dal nosocomio, senza riconoscere i figli.

La decisione della madre di non riconoscere i due neonati e di lasciarsi in ospedale ha fatto subito scattare la segnalazione alla procura per i minorenni di Palermo diretta da Claudia Caramanna.

I piccoli sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria, se poi la mamma non tornerà a prenderli, i gemellini verranno dichiarati adottabili. In ospedale è già partita una gara di solidarietà per i neonati.