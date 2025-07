Roma, barcollanti e "strafatti" di "Cobret" sul Grande Raccordo Anulare: soccorse sei persone in 24 ore

Si tratta di tossicodipendenti che avevano fatto anche loro uso della "Cobret". Una droga, prodotta a Scampia (Napoli), a basso costo, e per questo più facile da reperire, che altro non è che uno scarto dell'eroina. La sostanza porta facilmente alla dipendenza e si inala, con una cannuccia, riponendo lo stupefacente su un foglio di alluminio. Il nome "Cobret" deriva dal disegno che si crea, durante l'assunzione, sul foglio di alluminio: una volta bruciata la sostanza si crea infatti una serpentina, come una stilizzazione di un cobra.



Piazza di spaccio vicino al Gra? Quello che ora investigatori sospettano è che ci sia una piazza di spaccio nei campi vicini al Grande Raccordo Anulare, e dove il 40enne, dopo essere scappato dalla comunità di Fiuggi in cui era in cura, si era accampato. Come scrive il Messaggero, "indagini sono in corso da parte della Polizia locale al fine di risalire a eventuali connessioni tra gli episodi, legati ai narcotraffici di sostanze che spingono giovani e non a comportamenti pericolosi e devianti".