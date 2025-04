Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia a Catania per detenzione illegale di armi da guerra e per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni in due immobili in suo uso, gli agenti hanno trovato quasi 20 chilogrammi di droga, tra cocaina ed eroina, e un arsenale, tra cui una mitragliatrice Skorpion e un Kalashnikov.