Il figlio di Cher Elijah Blue Allman trasportato d’urgenza in ospedale per overdose

Nel 2014, Allman aveva confessato rivelato di aver iniziato a fare uso di droghe, come erba ed ecstasy, a soli 11 anni e di aver già rischiato di morire per overdose. "Cercavo solo di sfuggire a tutto il mio passato, ed è allora che ti rivolgi a quel tipo di droghe, sai, eroina e oppiacei", aveva detto a ET. "[L'eroina] mi ha in un certo senso salvato... Se non l'avessi avuta in quel momento, non so cosa avrei fatto... Potresti buttarti da un ponte. Se solo riuscissi a superare quel periodo, a superarlo e poi a chiedere aiuto."

Allman aveva anche rivelato di aver avuto "alcuni momenti in cui ha rischiato molto e in cui si è sentito davvero al limite della mortalità. (...) Ho sempre cercato di stare un po' al sicuro, ma non sempre si riesce", aveva spiegato. "Anche se nella tua mente lo pensi, è ovvio che possono succedere cose sbagliate. Può capitare la combinazione sbagliata di cose e si può semplicemente scivolare nell'abisso. Sapevo che era sbagliato e sapevo di essere molto insoddisfatto della vita in quel momento". Anche il padre di Elijah, Gregg Allman soffriva di problemi di abuso di sostanze stupefacenti, causa, secondo i medici, del cancro al fegato, che lo avrebbe poi ucciso