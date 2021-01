"Gomorra", arrestato per spaccio Salvatore Abbruzzese: era Totò nel film di Garrone

"Gomorra", arrestato per spaccio l'attore Salvatore Abbruzzese: era Totò nel film IPA 1 di 12 IPA 2 di 12 IPA 3 di 12 IPA 4 di 12 IPA 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 IPA 8 di 12 IPA 9 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 IPA 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non è la prima volta purtroppo che alcuni degli interpreti del film cult finiscono in manette. Prima di Abbruzzese sono stati ben sette gli attori di "Gomorra", tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, finiti in prigione per crimini vari: una vera maledizione. Tra loro Pjamaa Azize, che in alcune scene aveva interpretato la parte di un pusher, attività per cui è stato arrestato anche nella realtà. Poi Nicola Battaglia, uno dei ragazzi sottoposti alla prova del fuoco da Salvatore Russo, finito anche lui in carcere nel 2018 per spaccio. E ancora Giovanni Venosa, appartenente all’omonimo clan parte integrante dei Casalesi, che nel film recitava la parte del capo che intimava a due ragazzi di non intraprendere attività criminali sul suo territorio e Bernardino Terracciano, boss "Zì Bernardino" nel film, condannato all'ergastolo per duplice omicidio.

Salvatore Abbruzzese è stato trovato in possesso di cobret, eroina e cocaina. All’epoca delle riprese aveva 13 anni e aveva recitato nel ruolo di Totò, il ragazzino che portava la spesa a Maria interpretata da Maria Nazionale, alle Vele di Scampia, poi costretto a tradire la donna perché esponente di un clan rivale, facendola quindi uccidere.

Totò è anche protagonista, all'inizio del film di un rito di iniziazione, i camorristi infatti gli sparano al petto facendogli però indossare un giubbotto antiproiettile.

Dopo l'esordio in Gomorra, candidato alla Palma d'Oro di Cannes e vincitore del Gran Premio della Giuria, Abbruzzese ha avuto pochi altri ruoli minori in alcuni film.