Sicurezza, contrasto a criminalità giovanile: 644 arresti, 69 sono minori
Le condotte, che venivano mostrate anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili a tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione e non solo
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Sono stati ben 644, di cui 69 minori, i giovani arrestati nelle ultime due settimane al termine di una maxi operazione di sicurezza e contrasto alla criminialità condotta dalla polizia e coordinata dalle varie questure in tutto il territorio nazionale. Giovani coinvolti sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.
Estorsione, furto, tentato omicidio e non solo...
L'attività dei poliziotti delle 106 squadre mobili ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di movida, 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Oltre ai 575 maggiorenni e 69 minorenni arrestati per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, ci sono anche 1695 denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le condotte prevalenti, che venivano mostrate anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti a offendere.
Sequestrati quasi 70kg di cocaina
Quasi 70kg (69,4kg) di cocaina, 328,44 g di eroina e 174,8 kg di cannabinoidi, e più modici quantitativi di altre sostanze stupefacenti tra cui ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di lyrica e benzodiazepine sono stati sequestrati. Nel corso delle perquisizioni, durante le quali sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d'oro, tablet, cellulari, abbigliamento e 269.863 euro in contanti, sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra armi corte e armi lunghe, 210 armi bianche, 25 oggetti atti a offendere (sei cacciavite, due mazze da baseball, due bastoni sfollagente telescopici, due pistole soft air, una pistola semiautomatica a salve, una pistola giocattolo, sei spray al peperoncino, due tirapugni, un tagliabalsa, due passamontagna), numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso.