Napoli, lo "smemorato" dell'aeroporto torna a casa: la storia del 20enne svedese

Si è conclusa a lieto fine la vicenda del ragazzo svedese scomparso da mesi e rintracciato per le strade di Napoli in condizioni di forte fragilità. A raccontare il nuovo capitolo della storia sui social è stata l'assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e al Lavoro del comune di Napoli Chiara Marciani, che ha seguito da vicino le fasi del soccorso e dell'accoglienza temporanea del giovane.



L'intervento congiunto della rete sociale cittadina e delle autorità ha permesso di identificare il ventenne, alloggiato in una prima sistemazione d'emergenza, e di avviare subito i contatti con il consolato e la famiglia in Svezia. Decisivo quel "yes", pronunciato con un filo di timore quando gli è stato chiesto se volesse rientrare nel suo Paese. Dopo la commossa telefonata del padre e l'assistenza per il viaggio, Daniel ha fatto ritorno a casa. Sui social i ringraziamenti di mamma e papà, che hanno potuto riabbracciare il loro figlio.