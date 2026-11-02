Napoli, il mistero del trentenne svedese che da un mese vive in aeroporto: "Aiutateci a riconoscerlo"

Una domanda che si pongono in tanti e a cui Pierluigi Petrone, console onorario della Svezia a Napoli, sta tentando di trovare risposta. "L'ho incontrato, scambiando due chiacchiere in inglese. Mi ha detto soltanto di essere svedese e di non ricordare nulla sulla sua identità. È educato, non ha arrecato alcun fastidio. Ma come sia arrivato qui e perché continui a restarci non lo sappiamo" ha sottolineato il console a Repubblica. Ora si è attivata anche la polizia di frontiera che ha scritto all'ambasciata di Svezia a Roma parlando di "un presunto cittadino svedese" presente nello scalo napoletano da diversi giorni.