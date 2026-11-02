Napoli, "smemorato" o furbetto? Il 30enne che vive in aeroporto e i suoi presunti guai in Svezia

Tra le pieghe della sua storia, sicuramente curiosa ma solo all'apparenza inspiegabile, emergerebbe infatti un passato turbolento, con qualche problema di stupefacenti e, forse, qualche conto non regolato alle spalle. Non è chiaro se ad attenderlo a casa ci siano dei rivali, il boss di qualche banda locale o le forze dell'ordine, ma fatto sta che di tornare nel suo Paese il 30enne svedese per ora non avrebbe nessuna intenzione. Così, per evitare guai, si sarebbe inventato la storia dello smemorato intrappolato nel terminal dell'aeroporto, dove in realtà avrebbe trovato rifugio in attesa che le acque in patria si calmino.