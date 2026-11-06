Siti sessisti, una content creator: "Mi hanno spogliato con l’intelligenza artificiale"
A "Mattino Cinque" le parole di Chiara Lipari: "Se l’educazione e lo sviluppo tecnologico non vanno di pari passo si verificano questi problemi"
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Durante la puntata di "Mattino Cinque" del 6 novembre è intervenuta in diretta la content creator Chiara Lipari per parlare dei siti sessisti di cui è stata vittima. "Lo scorso anno erano state pubblicate alcune foto mie e i commenti erano svilenti, io decisi di lasciar correre ma mi sono resa conto che ho sbagliato perché questo fenomeno si è ripresentato anche quest'anno in forma più grave".
La content creator è stata vittima nuovamente di questi siti sessisti, una foto della sua laurea è stata modificata con l'intelligenza artificiale. "Le foto che sono state caricate su questi siti sono normali, quelle che posto normalmente sui miei social dove non mi spoglio - ha specificato la content creator - non potrei neanche farlo perché violerebbe le linee guida dei social, c'è quindi l'opzione di spogliarmi con l'intelligenza artificiale". "Purtroppo se l’educazione e lo sviluppo tecnologico non vanno di pari passo si verificano questi problemi, c'è una mancanza di rispetto alla base", ha aggiunto.
"Grazie a un mio amico che lavora nella sicurezza informatica - ha poi spiegato Chiara Lipari - sono riuscita a risalire a più siti che appartengono allo stesso server che sono uno la copia dell'altro: nel momento in cui di questi siti viene scoperto ci sono gli altri siti di backup diciamo".
"Il mio amico purtroppo mi ha anche riferito che non riesce a risalire ai gruppi Telegram che sono in questo ambito la piaga più grande", ha concluso la giovane.