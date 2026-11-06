Siti sessisti, una content creator: "Mi hanno spogliato con l’intelligenza artificiale"

Durante la puntata di "Mattino Cinque" del 6 novembre è intervenuta in diretta la content creator Chiara Lipari per parlare dei siti sessisti di cui è stata vittima. "Lo scorso anno erano state pubblicate alcune foto mie e i commenti erano svilenti, io decisi di lasciar correre ma mi sono resa conto che ho sbagliato perché questo fenomeno si è ripresentato anche quest'anno in forma più grave".