Usa, usavano intelligenza artificiale per fingersi Ceo e avvocati: rubati circa 130 milioni di dollari

Rocky Balboa, Superman Cash e Fat Boy. Si facevano chiamare così i membri di un trio che, per circa due anni, ha utilizzato l'intelligenza artificiale al fine di frodare varie aziende, fingendosi Ceo e avvocati di alto livello. Così facendo, i tre uomini sono riusciti a rubare circa 129 milioni di dollari (corrispondenti a 115 milioni di euro). Tra giugno e settembre però la banda è stata fermata: Jacob Soall, Sharon Hazan e Guy Sheetrit sono stati arrestati in Europa e sono in attesa di estradizione negli Usa. Qui dovranno rispondere di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e altri reati, come riferito dai procuratori.