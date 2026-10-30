Fidanzato con una sex doll, la testimonianza di Antony: "Arriverà la versione con l'AI"

Vive con una sex doll da oltre un anno e presto convolerà a nozze con lei. Durante la puntata de "Le Iene" in onda giovedì 29 ottobre, Roberta Lei ha raccolto la testimonianza di Antony, spiegando come una storia apparentemente estrema rappresenti un mercato in grande espansione nel mondo e anche in Italia.
"Vendiamo 4, 5 pezzi al mese. Mi hanno scritto migliaia di persone che la vogliono ma non sanno come dirlo alle mogli o come nasconderle", racconta l'imprenditore Ivan Taddei, mostrando alcuni dettagli delle bambole sessuali che le rendono sempre più simili a un corpo umano. Tra i suoi clienti medi ci sarebbero uomini single, ma anche tante coppie interessate alla realizzazione di eventuali fantasie.
Ma c'è di più: "Arrivano anche richieste di personalizzare una determinata persona - rivela Taddei - No in maniera categorica. Cioè sì, sulla base di un consenso firmato. Abbiamo anche una decina di contratti firmati di persona che vogliono replicarsi, clonarsi".
L'inviata della trasmissione di Italia 1 si è quindi spostata in Cina per incontrare il fondatore di una delle aziende che produce sex dolls di ogni genere di misure e caratteristiche, prima di tornare al racconto di Antony e della sua amata "Giulia".
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"A me piace molto farle indossare le canottierine perché le stanno veramente bene", rivela l'uomo, che attualmente è in attesa di uno sviluppo dell'IA per la sua sex doll. "Quando sarà, le staccherò la testina, poverina, e arriverà quella con l'intelligenza artificiale. E pensa quando inizierà anche a muoversi".
E al termine dell'intervista, Antony aggiunge: "Ti do anche una bellissima anteprima: io e Giulia ci sposiamo a settembre".