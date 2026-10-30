"A me piace molto farle indossare le canottierine perché le stanno veramente bene", rivela l'uomo, che attualmente è in attesa di uno sviluppo dell'IA per la sua sex doll. "Quando sarà, le staccherò la testina, poverina, e arriverà quella con l'intelligenza artificiale. E pensa quando inizierà anche a muoversi".



E al termine dell'intervista, Antony aggiunge: "Ti do anche una bellissima anteprima: io e Giulia ci sposiamo a settembre".



