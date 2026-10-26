Musk sfida Nolan e pubblica il primo corto sull'Odissea generato dall'IA Grok

Ma soprattutto si tratta di un segnale inquietante per la settimana arte, destinato a suscitare nuove riflessioni sul futuro dell’industria audiovisiva. Musk, però, non è stato il primo a realizzare un film credibile interamente con l'IA. Al festival di Cannes 2026 aveva esordito "Hell Grind", il vero primo lungometraggio realizzato interamente con intelligenza artificiale generativa. Action-fantasy ambientato in un universo infernale e distopico, è stato realizzato con un budget tutto sommato contenuto: 500.000 dollari per 95 minuti. L’80% del budget totale, pari a circa 400.000 dollari, è stato destinato esclusivamente all’utilizzo dell’IA. Un film del genere, girato con mezzi più tradizionali e umani, sarebbe costato circa 50milioni di dollari. Ma a fare la differenza sono pure i tempi di realizzazione: "Hell Grind" è stato completato in meno di due settimane. E se quello di "Hell Grind" è un esempio estremo, quelli in cui l’intelligente artificiale è entrata nella pellicola almeno in parte sono moltissimi. Tra gli esempi memorabili c'è "As Deep as The Grave" in cui l’AI riporta in vita l’attore Val Kilmer.