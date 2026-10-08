"Il tempo è la cosa più preziosa che ci sia" è una delle riflessioni più recenti di Matt Damon, pronunciata la scorsa estate, mentre promuoveva The Odyssey, il kolossal di Christopher Nolan nel quale interpreta Ulisse. Superati i 50 anni, ha raccontato l'attore, è cambiato anche il suo modo di guardare alla vita: l'obiettivo è essere più consapevole di come spendere il proprio tempo, concentrandolo sulla famiglia, sul lavoro e sull'impegno con Water.org. Una frase che sembra racchiudere bene la maturità raggiunta da Damon, arrivato a 56 anni con alle spalle una carriera lunga 40 anni: da giovane promessa di Boston a sceneggiatore premiato con l'Oscar, da eroe dei film d'azione a interprete di drammi e commedie, ha costruito una filmografia capace di attraversare generi e generazioni.