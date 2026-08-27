"Onorata di essere stata ospite nella splendida villa di George Clooney. Ho trascorso una serata meravigliosa cenando con George e Amal. Buon cibo, vista pazzesca, ottima compagnia, conversazioni interessanti e una serata indimenticabile", ha scritto Pearl in corredo alla gallery. Una grande tavola ornata con fiori e apparecchiata con un servizio di piatti elegante bianco e oro, la piscina e tanto verde: Villa Oleandra è diventata negli anni un polo di attrazione noto ai residenti del Lago. La tenuta ha 25 stanze, campi da tennis e da basket, una palestra e una sala cinema.