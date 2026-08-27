la residenza estiva del divo

George e Amal Clooney, festa in giardino a Villa Oleandra

L'attore 65enne e la moglie hanno ospitato anche l'astrologa australiana Angela Pearl, che ha immortalato alcuni scorci della location mozzafiato

27 Ago 2026 - 15:50
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George e Amal Clooney hanno sfoggiato look elegantissimi durante la festa in giardino organizzata a Villa Oleandra, la tenuta a Laglio, sul lago di Como, che la star di Hollywood ha acquistato nel 2000. La coppia ha messo a disposizione la location suggestiva per una cena elegante a cui era presente anche l'astrologa australiana Angela Pearl, esperta di fama internazionale che conta migliaia di follower su Instagram e che ha condiviso alcuni scatti dell'evento. In alcuni di questi ha posato anche con George e Amal. Lei in abito sottoveste nero ricamato floreale, lui in elegante completo grigio.

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La tenuta

  "Onorata di essere stata ospite nella splendida villa di George Clooney. Ho trascorso una serata meravigliosa cenando con George e Amal. Buon cibo, vista pazzesca, ottima compagnia, conversazioni interessanti e una serata indimenticabile", ha scritto Pearl in corredo alla gallery. Una grande tavola ornata con fiori e apparecchiata con un servizio di piatti elegante bianco e oro, la piscina e tanto verde: Villa Oleandra è diventata negli anni un polo di attrazione noto ai residenti del Lago. La tenuta ha 25 stanze, campi da tennis e da basket, una palestra e una sala cinema.

Dove è sbocciato l'amore e gli ospiti speciali

 Proprio lì, nel 2013, l'attore 65enne ha conosciuto l'avvocata Amal Alamuddin, presentatagli da un amico comune. Un anno dopo i due sono convolati a nozze a Venezia e nel 2017 sono nati i gemelli Ella e Alexander. Nel corso degli anni, tanti amici vip dei Clooney hanno soggiornato a Villa Oleandra, dagli Obama a Matt DamonJennifer Aniston.

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