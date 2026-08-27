George e Amal Clooney hanno sfoggiato look elegantissimi durante la festa in giardino organizzata a Villa Oleandra, la tenuta a Laglio, sul lago di Como, che la star di Hollywood ha acquistato nel 2000. La coppia ha messo a disposizione la location suggestiva per una cena elegante a cui era presente anche l'astrologa australiana Angela Pearl, esperta di fama internazionale che conta migliaia di follower su Instagram e che ha condiviso alcuni scatti dell'evento. In alcuni di questi ha posato anche con George e Amal. Lei in abito sottoveste nero ricamato floreale, lui in elegante completo grigio.
La tenuta
"Onorata di essere stata ospite nella splendida villa di George Clooney. Ho trascorso una serata meravigliosa cenando con George e Amal. Buon cibo, vista pazzesca, ottima compagnia, conversazioni interessanti e una serata indimenticabile", ha scritto Pearl in corredo alla gallery. Una grande tavola ornata con fiori e apparecchiata con un servizio di piatti elegante bianco e oro, la piscina e tanto verde: Villa Oleandra è diventata negli anni un polo di attrazione noto ai residenti del Lago. La tenuta ha 25 stanze, campi da tennis e da basket, una palestra e una sala cinema.
Dove è sbocciato l'amore e gli ospiti speciali
Proprio lì, nel 2013, l'attore 65enne ha conosciuto l'avvocata Amal Alamuddin, presentatagli da un amico comune. Un anno dopo i due sono convolati a nozze a Venezia e nel 2017 sono nati i gemelli Ella e Alexander. Nel corso degli anni, tanti amici vip dei Clooney hanno soggiornato a Villa Oleandra, dagli Obama a Matt Damon e Jennifer Aniston.