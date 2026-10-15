Jane Fonda ha invitato Tom Cruise e Alejandro González Iñárritu a non mollare la presa. "È stato un grande e coraggioso rischio per Tom Cruise assumere questo ruolo. Ha dato il massimo, possedendo il ruolo al 100%. Il film trova un modo originale e, sì, rischioso per svegliarci sulla crisi climatica e spero e prego che il passaparola porti le persone a questo film", ha commentato l'attrice su Instagram.