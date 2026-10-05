Kate Winslet compie gli anni e sfida Hollywood: "Le rughe raccontano la mia vita"

Kate Winslet: "Perseguitata dal nudo di Titanic"
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Kate Winslet © Afp
Il 5 ottobre 2026 Kate Winslet compie 51 anni. Cinquantuno anni vissuti quasi interamente davanti a una macchina da presa, ma senza mai lasciarsi definire soltanto dal ruolo di Rose in Titanic, il film di James Cameron che l'ha trasformata in una delle attrici più famose del pianeta, Winslet ha trascorso i quasi trent'anni successivi a dimostrare di essere molto più di quella ragazza affacciata sulla prua del Titanic accanto a Leonardo DiCaprio.
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Kate Elizabeth Winslet nasce il 5 ottobre 1975 a Reading, nel Berkshire, in una famiglia profondamente legata al teatro. I genitori sono attori e anche i nonni materni hanno fondato un teatro di repertorio: per lei, dunque, il palcoscenico non è mai stato un mondo estraneo. Comincia a recitare giovanissima e, dopo le prime esperienze televisive e teatrali, arriva al cinema nel 1994 con Creature del cielo (Heavenly Creatures) di Peter Jackson. Un anno dopo è già al fianco di Emma Thompson, Hugh Grant e Alan Rickman in Ragione e sentimento, diretto da Ang Lee. Il ruolo di Marianne Dashwood le vale la prima candidatura all'Oscar, quando ha appena 20 anni. Poi arriva il 1997 e cambia tutto.
Con Titanic, James Cameron la sceglie per interpretare Rose DeWitt Bukater, la giovane aristocratica che vive una storia d'amore impossibile con Jack Dawson, che ha il volto di Leonardo DiCaprio. Il film diventa un fenomeno planetario e Winslet, appena ventiduenne, entra definitivamente nell'Olimpo delle star. Ma, invece, di utilizzare il successo per inseguire soltanto grandi produzioni commerciali, l'attrice sceglie spesso personaggi complessi e film d'autore. È una decisione che diventerà una delle caratteristiche più riconoscibili della sua carriera.
Dopo Titanic arrivano, tra gli altri, Iris, Se mi lasci ti cancello, Neverland, Little Children e Revolutionary Road, dove torna a recitare insieme a DiCaprio. Un percorso molto diverso da quello che ci si sarebbe potuti aspettare dalla protagonista del film campione d'incassi che l'aveva resa celebre.
La consacrazione arriva nel 2009, quando Kate Winslet conquista finalmente l'Oscar come miglior attrice per The Reader, nel ruolo di Hanna Schmitz. È il riconoscimento di una carriera già ricchissima e di un'interprete capace di passare dal melodramma al cinema indipendente, dal dramma storico alla commedia. Nel corso degli anni Winslet conquista anche cinque Golden Globe e due Emmy, oltre a numerosi BAFTA. In televisione trova una nuova stagione di grande successo con Mildred Pierce e, nel 2021, con Mare of Easttown, interpretazione che le vale un altro Emmy.
Nel corso della carriera Kate Winslet ha spesso raccontato di essere stata giudicata per il proprio aspetto fisico. Un'esperienza che ha contribuito a costruire il suo rapporto molto personale con l'immagine e con l'invecchiamento. Il messaggio è diventato ancora più forte in occasione dei suoi 50 anni, nel 2025. Winslet ha raccontato di non vedere l'età come qualcosa da combattere e di essere orgogliosa delle proprie rughe, considerate non un difetto ma la traccia visibile della propria storia.
Il suo rapporto con l'età è diventato ancora più esplicito nelle interviste rilasciate tra il 2025 e il 2026. In occasione dei 50 anni, Winslet ha raccontato di essere stata addirittura impaziente di raggiungere quel traguardo e di percepire il passare degli anni come un arricchimento, non come una perdita. L'attrice ha, inoltre, criticato la pressione esercitata sulle donne, perché rimangano eternamente giovani e ha messo in discussione l'idea secondo cui bellezza e valore debbano necessariamente coincidere con un determinato aspetto fisico. Il concetto è semplice ma potentissimo: invecchiare non significa diventare meno interessanti, meno belle o meno desiderabili.
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Alla fine del 2025 Winslet è tornata sull'argomento in un'intervista al Sunday Times, criticando l'ossessione per filler, botox e interventi estetici e puntando il dito soprattutto contro l'influenza dei social media. La sua posizione non è soltanto estetica. L'attrice ha parlato della pressione psicologica che spinge soprattutto le giovani donne a inseguire un'immagine di perfezione sempre più artificiale. Per Winslet, il problema è il messaggio culturale secondo cui il proprio valore dipenderebbe dall'aspetto e dall'approvazione degli altri.
Anche nella vita privata Kate Winslet ha attraversato diverse relazioni importanti. È stata sposata con Jim Threapleton, dal quale ha avuto la figlia Mia, e successivamente con il regista Sam Mendes, dal quale è nato Joe. Dal 2012 è sposata con Edward Abel Smith, conosciuto in precedenza come Ned Rocknroll, e insieme hanno avuto il figlio Bear. La maternità ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita, ma Winslet ha sempre cercato di proteggere i figli dalla sovraesposizione mediatica.