Kate Winslet compie gli anni e sfida Hollywood: "Le rughe raccontano la mia vita"

Anche nella vita privata Kate Winslet ha attraversato diverse relazioni importanti. È stata sposata con Jim Threapleton, dal quale ha avuto la figlia Mia, e successivamente con il regista Sam Mendes, dal quale è nato Joe. Dal 2012 è sposata con Edward Abel Smith, conosciuto in precedenza come Ned Rocknroll, e insieme hanno avuto il figlio Bear. La maternità ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita, ma Winslet ha sempre cercato di proteggere i figli dalla sovraesposizione mediatica.