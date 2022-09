Kate Winslet in ospedale dopo una caduta sul set

La 46enne attrice vincitrice di un Oscar è scivolata ed è stata ricoverata "per misura precauzionale su richiesta dalla produzione", ma "sta bene e tornerà sul set come previsto questa settimana", ha detto un portavoce.

N​​​​​el film diretto da Ellen Kuras, Kate Winslet interpreta la fotografa

Lee Miller

che lavorò come corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast, accanto a lei, ci sono anche Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor. In un'intervista recente a Deadline, l'attrice ha spiegato alcuni particolari di questo nuovo film: "Questo non è assolutamente un biopic. Fare una storia sull'intera vita di Lee, è una serie che vale per HBO. Quello che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che ha definito chi era e cosa è diventata grazie a quello che ha passato. È stato il periodo 1938-1948, che l'ha portata a vivere la guerra e a definire il suo periodo più importante. È questa la storia che vogliamo che la gente conosca di Lee, più delle altre parti della sua vita".

Mente il film su Lee Miller non ha ancora una data di uscita, potremo rivedere Kate Winslet sul grande schermo a dicembre nel primo dei quattro sequel di Avatar, intitolato "Avatar: La via dell’acqua" , sempre con la regia di James Cameron. In tv è stata protagonista della miniserie "Omicidio a Easttown" della HBO, ruolo che le è valso un Emmy nel 2021. Durante un'intervista di qualche tempo fa con il podcast di THR Awards Chatter, la sette volte candidata all'Oscar ha affermato che la gioia che prova mentre recita non è diminuita nel corso degli anni: "Lo amo più che mai e lo amerò ancora quando avrò 75 anni".