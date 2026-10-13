"Breaking Bad": morto RJ Mitte, il Walter White Jr. della serie televisiva

L'attore RJ Mitte, il Walter White Jr. di "Breaking Bad" è morto all'età di 34 anni. A rendere noto il decesso del figlio del professore di chimica Walter White - interpretato da Bryan Cranston - è stato l'agente del 34enne, Sean Reilly, in un comunicato che non specifica la causa della morte dell'attore anche se indiscrezioni parlano di suicidio. "È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa di RJ Mitte", ha scritto l'agente. In "Breaking Bad", una delle serie più apprezzate nella storia della televisione, l'attore interpretava Flynn, l'adolescente affetto da paralisi cerebrale. Nella vita reale, fuori dal set, anche RJ Mitte era affetto dalla stessa patologia e ha sfruttato la sua carriera a Hollywood per sostenere le persone con disabilità.