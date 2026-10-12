Arriva Robert Pattinson nell'acclamato "Primetime"

Nel cast, selezionato dalla candidata all'Oscar Francine Maisler, ci sono anche Merritt Wever, nei panni della produttrice del programma Andie Bender, Skyler Gisondo, che interpreta il giovane attore Dan Plum, ingaggiato come esca per i pedofili, e la cantautrice Phoebe Bridgers, al debutto cinematografico nel ruolo della esca femminile. "Ho visto To Catch a Predator prima di scoprire Kurosawa e Orson Welles. È stata forse la prima cosa che ho visto mescolare verità e finzione, artificio e realtà", racconta il regista 30enne. Per ricreare quel cortocircuito ha scelto un set senza prove, volutamente caotico, come la troupe televisiva raccontata nel film. La collaborazione con Pattinson, seduto amichevolmente al suo fianco, è stata "la più profonda della mia carriera", dice il regista, che racconta: "Alla seconda settimana gli ho detto: hai trovato perfettamente la voce, i gesti e la postura di Chris Hansen. Mi sembra che tu stia fondendo Jerry Maguire e Dracula. Lui mi ha guardato perplesso: pensava di interpretare Mel Gibson in Braveheart".