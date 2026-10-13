Nel 2010 Baron Cohen ha sposato l'attrice australiana Isla Fisher (protagonista del film "I Love Shopping"), conosciuta nel 2001 a una festa a Sydney. La coppia, che ha tre figli, ha annunciato la separazione nel 2024, dopo oltre 20 anni di relazione. Da sempre riservato sulla propria vita privata, l'attore ultimamente ha intensificato il suo impegno civile e sociale, esponendosi pubblicamente contro la disinformazione che circola sui social e il linguaggio di odio online, oltre a battersi contro l'antisemitismo.