Sacha Baron Cohen torna nei panni di Borat? Un video in Rete accende i fan

Borat è il personaggio più famoso interpretato dal trasformista Sacha Baron Cohen. L'abbiamo conosciuto come protagonista del film omonimo del 2006 che aveva fatto scalpore per la rappresentazione provocatoria e critica sia della cultura occidentale che di quella mediorientale. Dopo essere diventata una figura memorabile e un'icona generazionale, la fama di Borat è rimasta immutata. E sembra che ora stia per fare il suo ritorno. In un filmato postato da un utente su Twitter si vede Baron Cohen, vestito come il giornalista kazako, alla guida di un furgone mentre una troupe lo filma per le strade di Los Angeles...