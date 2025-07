La trasformazione di Sacha Baron Cohen da Borat a "Mephisto" per la Marvel

Nell'intervista al magazine britannico, l'attore ha rivelato i segreti della sua trasformazione fisica per il ruolo. Rispetto al volto piuttosto peloso di Borat nel costume mankini verde lime, il fisico trasformato di Baron Cohen è muscoloso e glabro. I cambiamenti che ha apportato attraverso un allenamento duro e costante, abbinato a una dieta ricca di fibre e proteine e povera di zuccheri, sono sorprendenti. Nell'articolo di Men's Fitness UK l'attore di commedie come "Borat" e "Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno", drammi come "Il processo ai Chicago 7" e la miniserie "The Spy", racconta come abbia contattato il suo collega Matthew McConaughey per ottenere il numero di telefono di un personal trainer in grado di far diventare un attore muscoloso e definito in poco tempo. McConaughey ha suggerito Moretti. Nella loro prima chiamata Zoom, Moretti ha fatto spogliare Baron Cohen fino alla biancheria intima. L'allenatore ha descritto il corpo dell'attore in questo modo: "Sembrava un righello, dritto in su e in giù", ma ha anche individuato in Baron Cohen "un atleta nascosto". L'attore non era certo un fannullone, dato che da anni si affida a un allenatore di kickboxing quando il tempo glielo permette, grazie ai suoi fitti impegni di produzione.