A Milano torna "Il Festival dello Spettacolo" con tanti ospiti: da Gerry Scotti a Can Yaman

Il Festival dello Spettacolo si distingue per un'offerta pensata per coinvolgere famiglie, Gen Z, appassionati di cultura pop, cinema, musica, tv e addetti ai lavori. Superando la classica barriera tra palco e platea, gli artisti saranno coinvolti in dinamiche interattive, giochi ed esperienze condivise. "La risposta del pubblico lo scorso anno ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni reali di incontro e condivisione - dichiara Aldo Vitali, direttore di "TV Sorrisi e Canzoni" -. Siamo pronti a riaprire le porte di questa grande casa dell'intrattenimento con un'energia ancora più travolgente. 'Il Festival dello Spettacolo' appartiene a chiunque ami la musica, le storie sul grande schermo o la tv di tutti i giorni: abbiamo curato ogni singolo appuntamento per regalare a ragazzi, famiglie e appassionati tre giorni indimenticabili, fianco a fianco con i loro idoli".