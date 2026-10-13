A Milano torna "Il Festival dello Spettacolo" con tanti ospiti: da Gerry Scotti a Can Yaman
Anteprime, interviste, masterclass, showcase e sessioni di meet&greet nate per azzerare le distanze tra le grandi icone della scena italiana e internazionale e il loro pubblico
© Ansa
Torna a Milano, dal 6 all'8 novembre, "Il Festival dello Spettacolo", il grande evento firmato "TV Sorrisi e Canzoni" con più di cento ospiti dal mondo di musica, tv e cinema: da Can Yaman ad Annalisa fino a Gianna Nannini ed Elettra Lamborghini. Dall'inaugurazione di venerdì alle 12 insieme a Gerry Scotti, a cui seguirà un momento con il direttore artistico del Festival di Sanremo Stefano De Martino, la tre giorni della seconda edizione del Festival, che si svolgerà al Superstudio Più di Milano (via Tortona, 27), spalancherà le porte su un palinsesto ad altissimo impatto tra anteprime, interviste, masterclass, showcase e sessioni di meet&greet nate per azzerare le distanze tra le grandi icone della scena italiana e internazionale e il loro pubblico. E non mancheranno gli iconici Telegatti assegnati, a sorpresa, agli ospiti del Festival.
Il Festival dello Spettacolo si distingue per un'offerta pensata per coinvolgere famiglie, Gen Z, appassionati di cultura pop, cinema, musica, tv e addetti ai lavori. Superando la classica barriera tra palco e platea, gli artisti saranno coinvolti in dinamiche interattive, giochi ed esperienze condivise. "La risposta del pubblico lo scorso anno ci ha confermato quanto ci sia bisogno di occasioni reali di incontro e condivisione - dichiara Aldo Vitali, direttore di "TV Sorrisi e Canzoni" -. Siamo pronti a riaprire le porte di questa grande casa dell'intrattenimento con un'energia ancora più travolgente. 'Il Festival dello Spettacolo' appartiene a chiunque ami la musica, le storie sul grande schermo o la tv di tutti i giorni: abbiamo curato ogni singolo appuntamento per regalare a ragazzi, famiglie e appassionati tre giorni indimenticabili, fianco a fianco con i loro idoli".