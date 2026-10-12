© IPA | Kelly Osbourne
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La figlia del frontman dei Black Sabbath racconta il periodo più buio della sua vita, dopo la morte del padre e il divorzio da Sid Wilson. Ora ha ripreso 14 chili e sta meglio
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Dopo aver attirato l'attenzione per la sua estrema magrezza, Kelly Osbourne, figlia di Ozzy Osbourne, torna a parlare delle difficoltà personali che hanno segnato il suo ultimo anno. La 41enne ha raccontato al Sun di aver recuperato quasi 14 chili rispetto a quando si era presentata ai BRIT Awards 2026, lo scorso febbraio. Riguardando le fotografie di quell'occasione, si è resa conto di quanto fosse dimagrita: "Non mi rendevo conto di essere così finché non ho visto le immagini. Quando le ho guardate, non riuscivo a crederci. Ero scioccata quanto tutti gli altri".
Kelly ha precisato che la perdita di peso non era legata a un disturbo alimentare. "Semplicemente, non riuscivo a fare nulla per me stessa", ha spiegato, raccontando che il solo pensiero di mangiare le provocava una sensazione simile alla nausea. A peggiorare la situazione sono stati la morte del padre Ozzy Osbourne, avvenuta il 22 luglio 2025, e la successiva separazione dall'ex fidanzato Sid Wilson, con cui ha avuto il figlio Sidney, oggi di tre anni.
"È stato l'anno peggiore della mia vita", ha confidato al quotidiano britannico, sottolineando quanto sia difficile descrivere a parole ciò che ha attraversato. Allo stesso tempo, però, questo periodo doloroso le ha permesso di comprendere meglio il significato del lutto. "È stato anche molto bello, sotto certi aspetti, perché ho imparato che il mio dolore è un privilegio: significa che ho amato davvero qualcuno così tanto".
Nel momento più difficile, Kelly si è recata sulla tomba del padre per chiedergli aiuto. "Ricorro spesso a questi rituali con le candele e mio padre mi ha sempre detto che mi avrebbe mandato dei segnali", ha raccontato. In quell'occasione ha portato con sé una candela bianca, sulla quale ha scritto un desiderio: "Per favore, aiutami".
"Mi sembrava che tutto dentro di me fosse morto e non volevo che mio figlio mi vedesse così", ha ricordato. Il giorno successivo, la madre Sharon Osbourne si è presentata da lei a bordo di una Mercedes nera, accompagnata da un uomo che indossava una giacca color senape. Kelly, inizialmente, temeva che la madre volesse mandarla in una struttura per affrontare i suoi problemi. Invece, le ha fatto conoscere Chris Miller, terapeuta e life coach che considera una figura decisiva per la sua ripresa. Kelly ha spiegato che Miller, conosciuto grazie a Sharon, l'ha aiutata a cambiare in modi che non avrebbe mai immaginato, arrivando a definirlo una persona che le ha salvato la vita.
Nonostante abbia raccontato pubblicamente diverse difficoltà personali fin da quando era adolescente, grazie anche alla partecipazione al reality familiare The Osbournes, Kelly ha ammesso di non aspettarsi particolare gentilezza da parte degli altri. "La maggior parte delle persone non è gentile", ha osservato, spiegando di aver desiderato soltanto un po' di comprensione, perché dietro ciò che si vede dall'esterno c'è molto altro.
Le critiche ricevute online non si sono limitate al suo peso. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, sono circolate anche numerose speculazioni su presunti interventi di chirurgia estetica al viso e al corpo. Kelly ha respinto le accuse, chiarendo di non essersi sottoposta a interventi di chirurgia plastica. Ha ammesso di ricorrere al Botox soltanto tra le sopracciglia, per attenuare le rughe verticali, e nella zona della mandibola, perché tende a digrignare i denti e soffre di forti emicranie.
Parlando dei trattamenti estetici, Kelly ha ironizzato sui risultati che, a suo giudizio, possono apparire eccessivi: ha raccontato di conoscere diverse persone, anche a lei vicine, che si sono sottoposte a interventi, aggiungendo scherzosamente che alcuni risultati possono rendere difficile persino sbattere le palpebre. "Questo è il volto che mi hanno dato Dio e la mia famiglia. Che vi piaccia oppure no, dipende da voi, ma io sto bene così", ha dichiarato.
La cantante non ha escluso, tuttavia, di poter prendere in considerazione qualche intervento in futuro. Se dovesse ritrovarsi con il cosiddetto "collo di tacchino", ha detto ridendo, vorrebbe eliminarlo subito. "Potrei ricorrere a un lifting al seno se dovessi notare un cedimento, tuttavia eviterei la protesi", ha aggiunto.
Kelly ha anche riflettuto sul modo in cui viene ancora trattata dal pubblico, nonostante sia ormai adulta. "Ho 42 anni, ma spesso mi sembra di essere giudicata come quando ne avevo 16", ha ammesso. Una situazione che trova difficile da comprendere, soprattutto considerando la quantità di commenti ricevuti sul suo aspetto fisico e sulla sua salute.
"Le persone non sanno cosa stanno affrontando gli altri nella loro vita privata. Ero semplicemente triste. Non auguro a nessuno di provare quel dolore", ha concluso, descrivendo quanto sia stato difficile vivere un periodo tanto delicato sotto gli occhi di tutti.
© C.Estates
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