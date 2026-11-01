Il primo grande esperimento con l'intelligenza artificiale arrivato sul grande schermo non ha ottenuto il successo sperato. Sanxingdui: Future Past, lungometraggio d'animazione e fantascienza prodotto da Bona Film Group e realizzato interamente attraverso tecnologie di intelligenza artificiale è stato un vero flop. L'opera era stata presentata come una produzione pionieristica, capace di dimostrare le potenzialità dell'IA nella realizzazione di un film destinato alla distribuzione cinematografica. I numeri registrati al botteghino raccontano una storia diversa: nei primi giorni di uscita, gli incassi si sono fermati sotto la soglia dei 200mila dollari, una cifra decisamente modesta rispetto alle risorse investite. A rendere ancora più evidente la distanza tra ambizioni e risultati sono le oltre 10mila proiezioni organizzate nella giornata del debutto. Nonostante una presenza significativa nelle sale, il pubblico non ha risposto come previsto.