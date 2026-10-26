Gli eredi di Elvis Presley contro Anthropic: "Ha usato 274 canzoni per addestrare l'Intelligenza artificiale"

Gli eredi di Elvis Presley contro Anthropic: secondo quanto riportato dalla rivista Billboard, i titolari dei diritti dell'artista sostengono che il colosso dell'intelligenza artificiale abbia addestrato i suoi modelli IA su centinaia di brani del cantante americano senza alcuna autorizzazione. In particolare, nella causa, depositata il 23 ottobre, gli eredi sostengono che Anthropic abbia violato il copyright di 274 canzoni della leggenda del rock, inclusi popolari successi come Can't Help Falling in Love, A Little Less Conversation e Don't Be Cruel e chiedono più di 41 milioni di dollari di danni. Anthropic respinge le accuse: secondo quanto riportato dal New York Times un portavoce della società ha dichiarato che l’azienda non condivide le contestazioni e intende difendersi in tribunale.