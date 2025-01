Elvis Presley, il re del Rock' n' roll avrebbe compiuto 90 anni

Dopo un periodo di offuscamento, nel dicembre 1968 Elvis mise a segno uno dei colpi più spettacolari della sua carriera. Il Comeback Special, leggendario show televisivo in cui, vestito di pelle nera, tornò a essere quello di un tempo. Da questo rilancio, la sua carriera vivrà di alti e bassi, di contratti miliardari a Las Vegas, di succesi come lo storico "Aloha From Hawaii", il primo concerto via satellite della storia.