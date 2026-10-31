Gigi D'Alessio, la sua storia al cinema: "Dimostro ai ragazzi di oggi che bisogna fare sacrifici per arrivare al successo"

Concerti che arrivano sull'onda della residency alla Reggia di Caserta, dove Gigi ha riunito più di 100mila spettatori in dieci appuntamenti, e dell'ennesimo raddoppio a Roma, il 15 dicembre, che porta a quattro i concerti nella Capitale in meno di un anno. Per il novembre del 2027 è già in programma un tour europeo, mentre "prima o poi allo Stadio di San Siro dobbiamo andarci. Stiamo lavorando, perché in questo momento il cartellone del 2028 non è ancora aperto, però ci piacerebbe - spiega Ferdinando Salzano di Friends and Partners - finire questo triennio con una grande festa". "Anche per me è un bel sogno chiudere questo triennio a San Siro" sottolinea D'Alessio, che ha appena pubblicato il singolo Picciré": "l'ho scritta per Ginevra, la mia bimba più piccola, che ha tre anni, ma mi son reso conto di aver scritto una canzone che è per tutti i figli, per tutti i papà, per tutte le mamme. Questa canzone, che possa piacere o non piacere, è intelligenza napoletana, non è intelligenza artificiale".