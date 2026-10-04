Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, le foto della "luna di miele" a Capri
© Instagram @vanessa_incontrada
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Il viaggio di nozze di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ha avuto un piccolo fuori programma. Dopo il matrimonio celebrato il 23 settembre a Greve in Chianti, la conduttrice è partita con il marito alla volta di Capri insieme ad alcuni degli amici più cari. Proprio durante la vacanza sull'isola, però, un momento di divertimento in mare si è trasformato in un'improvvisa caduta.
È stata la stessa Incontrada a raccontare sui social quello che le è accaduto, con il consueto tono autoironico. "Non potete capire cosa mi è successo", ha detto presentando il video dell'incidente. La conduttrice si trovava su un gonfiabile trainato ad alta velocità da una barca quando ha perso l'equilibrio, finendo improvvisamente in acqua. La caduta è avvenuta in pochi secondi ed è stata poi condivisa con i suoi follower.
Il video ha raccolto numerosi like e commenti, tra battute e messaggi di preoccupazione per le condizioni della conduttrice. Un utente ha scherzato scrivendo: "Bel volo, ma quando cadi lo fai con stile". Altri follower si sono invece interessati alle possibili conseguenze dell'impatto, arrivando a chiederle come stesse la schiena. Dal modo in cui Incontrada ha raccontato l'episodio, tra sorrisi e leggerezza, sembra che non ci siano state conseguenze. La caduta si sarebbe quindi risolta con un piccolo incidente e qualche risata insieme agli amici, senza impedire alla neosposa di proseguire la vacanza a Capri.
L'incidente è arrivato pochi giorni dopo il matrimonio tra Incontrada e Rossano Laurini. I due, che sono legati da molti anni, hanno scelto di pronunciare il loro sì il 23 settembre a Greve in Chianti con una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato soltanto le persone più vicine alla coppia.
Tra gli invitati c'erano anche alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Gigi D'Alessio, Claudio Bisio e Giorgio Panariello. Dopo le nozze, Vanessa e Rossano sono partiti per il viaggio di nozze, scegliendo Capri come destinazione per trascorrere alcuni giorni insieme agli amici più cari.
Durante questi giorni speciali, Incontrada ha continuato a condividere con il pubblico alcuni momenti della vacanza. La caduta dal gonfiabile è così diventata uno degli episodi più curiosi del viaggio, raccontato dalla conduttrice senza prendersi troppo sul serio. Tra il matrimonio, la fuga a Capri e gli imprevisti in mare, la nuova fase della vita della coppia è quindi iniziata anche all'insegna dell'ironia.
© Instagram @vanessa_incontrada
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