Attimi di paura

Vanessa Incontrada, imprevisto durante il viaggio di nozze a Capri

È stata la stessa attrice a raccontare sui social quello che le è accaduto, con il consueto tono autoironico

04 Ott 2026 - 12:26
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Il viaggio di nozze di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini ha avuto un piccolo fuori programma. Dopo il matrimonio celebrato il 23 settembre a Greve in Chianti, la conduttrice è partita con il marito alla volta di Capri insieme ad alcuni degli amici più cari. Proprio durante la vacanza sull'isola, però, un momento di divertimento in mare si è trasformato in un'improvvisa caduta.

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Vanessa Incontrada cade dal gonfiabile

 È stata la stessa Incontrada a raccontare sui social quello che le è accaduto, con il consueto tono autoironico. "Non potete capire cosa mi è successo", ha detto presentando il video dell'incidente. La conduttrice si trovava su un gonfiabile trainato ad alta velocità da una barca quando ha perso l'equilibrio, finendo improvvisamente in acqua. La caduta è avvenuta in pochi secondi ed è stata poi condivisa con i suoi follower.

I commenti dei fan dopo la caduta

 Il video ha raccolto numerosi like e commenti, tra battute e messaggi di preoccupazione per le condizioni della conduttrice. Un utente ha scherzato scrivendo: "Bel volo, ma quando cadi lo fai con stile". Altri follower si sono invece interessati alle possibili conseguenze dell'impatto, arrivando a chiederle come stesse la schiena. Dal modo in cui Incontrada ha raccontato l'episodio, tra sorrisi e leggerezza, sembra che non ci siano state conseguenze. La caduta si sarebbe quindi risolta con un piccolo incidente e qualche risata insieme agli amici, senza impedire alla neosposa di proseguire la vacanza a Capri.

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Il matrimonio di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

 L'incidente è arrivato pochi giorni dopo il matrimonio tra Incontrada e Rossano Laurini. I due, che sono legati da molti anni, hanno scelto di pronunciare il loro sì il 23 settembre a Greve in Chianti con una cerimonia intima, alla quale hanno partecipato soltanto le persone più vicine alla coppia.

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Tra gli invitati c'erano anche alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Gigi D'Alessio, Claudio Bisio e Giorgio Panariello. Dopo le nozze, Vanessa e Rossano sono partiti per il viaggio di nozze, scegliendo Capri come destinazione per trascorrere alcuni giorni insieme agli amici più cari.

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La vacanza tra amore e ironia

 Durante questi giorni speciali, Incontrada ha continuato a condividere con il pubblico alcuni momenti della vacanza. La caduta dal gonfiabile è così diventata uno degli episodi più curiosi del viaggio, raccontato dalla conduttrice senza prendersi troppo sul serio. Tra il matrimonio, la fuga a Capri e gli imprevisti in mare, la nuova fase della vita della coppia è quindi iniziata anche all'insegna dell'ironia.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, le foto della "luna di miele" a Capri

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© Instagram @vanessa_incontrada
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