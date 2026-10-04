Il video ha raccolto numerosi like e commenti, tra battute e messaggi di preoccupazione per le condizioni della conduttrice. Un utente ha scherzato scrivendo: "Bel volo, ma quando cadi lo fai con stile". Altri follower si sono invece interessati alle possibili conseguenze dell'impatto, arrivando a chiederle come stesse la schiena. Dal modo in cui Incontrada ha raccontato l'episodio, tra sorrisi e leggerezza, sembra che non ci siano state conseguenze. La caduta si sarebbe quindi risolta con un piccolo incidente e qualche risata insieme agli amici, senza impedire alla neosposa di proseguire la vacanza a Capri.