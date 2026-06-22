Vanessa Incontrada sorprende tutti: nuovo look per l'estate

L'estate di Vanessa Incontrada, 47 anni, non è iniziata con una lunga vacanza al mare, ma con un ritorno davanti alle telecamere e una trasformazione che non è passata inosservata. Dopo i successi televisivi degli ultimi mesi, dallo show con Gigi D'Alessio al ritorno di Zelig, l'attrice ha annunciato di essere già al lavoro su un nuovo progetto. E, come spesso accade quando si apre un nuovo capitolo, ha deciso di partire da un cambio di look. I fan avevano intuito che qualcosa stesse bollendo in pentola quando, pochi giorni fa, si era mostrata sui social dal parrucchiere, senza però svelare il risultato finale.