Vanessa Incontrada sorprende tutti: nuovo look per l'estate

© Instagram | Vanessa Incontrada
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L'estate di Vanessa Incontrada, 47 anni, non è iniziata con una lunga vacanza al mare, ma con un ritorno davanti alle telecamere e una trasformazione che non è passata inosservata. Dopo i successi televisivi degli ultimi mesi, dallo show con Gigi D'Alessio al ritorno di Zelig, l'attrice ha annunciato di essere già al lavoro su un nuovo progetto. E, come spesso accade quando si apre un nuovo capitolo, ha deciso di partire da un cambio di look. I fan avevano intuito che qualcosa stesse bollendo in pentola quando, pochi giorni fa, si era mostrata sui social dal parrucchiere, senza però svelare il risultato finale.
L'attesa è stata ripagata con una serie di fotografie condivise sui social, scattate sullo sfondo di quello che sembra essere un suggestivo borgo italiano, probabile location delle riprese della sua prossima fiction. Il protagonista degli scatti è il nuovo hairstyle di Vanessa Incontrada, che ha detto addio alle lunghezze scegliendo un caschetto che sfiora le spalle.
Il bob è alleggerito da una scalatura morbida che dona movimento e accompagnato da una frangia a tendina, capace di incorniciare il viso con un effetto naturale e contemporaneo. Una scelta che regala all'attrice un'immagine fresca, elegante e perfettamente in sintonia con la stagione appena iniziata.
A completare la trasformazione ci sono anche nuove sfumature dorate che illuminano la chioma e valorizzano l'incarnato. Il colore, più caldo e luminoso, esalta il volto di Vanessa Incontrada, mentre la piega vaporosa, ispirata alle acconciature degli anni Ottanta, aggiunge volume e carattere all'intero look.
La frangia viene portata ora piena sulla fronte, ora leggermente aperta al centro, creando un effetto versatile e dinamico. Eppure, al di là del nuovo taglio e delle sfumature, c'è un dettaglio che resta immutato: il sorriso dell'attrice. È proprio quell'espressione solare, che da sempre la contraddistingue, a rendere ancora più riuscita una trasformazione che sembra segnare l'inizio di una nuova stagione, professionale e personale, con la leggerezza e l'energia che il pubblico le riconosce da sempre.