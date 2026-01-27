"Zelig 30", da Katia e Valeria a Teresa Mannino: i comici della terza puntata
I comici che si sono esibiti durante l'appuntamento in onda lunedì 26 gennaio su Canale 5
Da Teresa Mannino a Giancarlo Kalabrugovic, dal duo formato da Katia Follesa e Valeria Graci a Federico Basso. Sono solo alcuni dei comici protagonisti della terza puntata di "Zelig 30", in onda lunedì 26 gennaio in prima serata su Canale 5. Durante la festa organizzata per celebrare i trent'anni dello storico programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno accolto sul palco diversi volti noti, dando vita a una serata di irriverenti sketch, interventi musicali, momenti amarcord e tante risate.
Tra i protagonisti della terza serata, Katia e Valeria hanno conquistato il pubblico rispolverando due gag indimenticabili. Prima sono tornate a vestire i panni delle finaliste di Miss Italia, quindi hanno fatto il loro ritorno sul palco interpretando le due corteggiatrici alla conquista del tronista Claudiano, impersonato da Claudio Bisio.
Il filosofo Giancarlo Kalabrugovic ha raccontato un lungo viaggio in treno da Milano a Reggio Calabria, mentre Federico Basso ha proposto un questionario sulle abitudini degli italiani. Se Antonio Ornano si è soffermato sui figli adolescenti, Andrea Pucci ha intrattenuto il pubblico analizzando il legame con la moglie.
E ancora, tutta la simpatia del trio La Ricotta e delle loro lezioni di inglese, le canzoni interpretate da Dado, Leonardo Manera nelle vesti dell'agente immobiliare Mariolino Pandoro. Fino alla simpatia di Teresa Mannino, protagonista di un'irriverente gag sui suoi esordi.