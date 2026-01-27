"Zelig 30", da Katia e Valeria a Teresa Mannino: i comici della terza puntata

Il filosofo Giancarlo Kalabrugovic ha raccontato un lungo viaggio in treno da Milano a Reggio Calabria, mentre Federico Basso ha proposto un questionario sulle abitudini degli italiani. Se Antonio Ornano si è soffermato sui figli adolescenti, Andrea Pucci ha intrattenuto il pubblico analizzando il legame con la moglie.

E ancora, tutta la simpatia del trio La Ricotta e delle loro lezioni di inglese, le canzoni interpretate da Dado, Leonardo Manera nelle vesti dell'agente immobiliare Mariolino Pandoro. Fino alla simpatia di Teresa Mannino, protagonista di un'irriverente gag sui suoi esordi.