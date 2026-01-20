"Zelig 30", da James Tont a Elio e Le Storie Tese, da Leonardo Maniera a Geppi Cucciari: il meglio della seconda puntata

Dopo aver raccontato il cinema polacco durante la puntata d'esordio, Leonardo Manera è tornato sotto ipnosi per rivelare segreti e ricordi con uno dei suoi personaggi più amati. E ancora i monologhi di Paolo Migone e Giuseppe Giacobazzi, che hanno raccontato rispettivamente le differenze tra uomo e donna e i ricordi dell'infanzia, fino a Claudio Batta nel ruolo di Capocenere per risolvere le parole crociate.



Infine, non è mancato l'omaggio a Checco Zalone attraverso una clip che ripercorreva i suoi esordi a "Zelig", quando si esibiva rivisitando dei tormentoni musicali alla sua maniera.