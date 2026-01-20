Logo Tgcom24
"Zelig 30", da James Tont a Elio e Le Storie Tese, da Leonardo Maniera a Geppi Cucciari: il meglio della seconda puntata

I comici che si sono esibiti durante l'appuntamento in onda lunedì 19 gennaio su Canale 5

20 Gen 2026 - 09:30
© Da video

© Da video

Dopo un esordio segnato dal ritorno di importanti volti noti, a partire da Aldo Giovanni e Giacomo, la festa di "Zelig" per celebrare i trent'anni della trasmissione è proseguito con un secondo appuntamento ricco di sketch, monologhi e momenti particolarmente esilaranti. Nell'appuntamento in onda lunedì 19 gennaio in prima serata su Canale 5, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno riabbracciato tanti comici che negli anni hanno calcato il palco dello show, fino a diventarne delle vere icone.

Fabrizio Fontana è tornato a vestire i panni di James Tont per affrontare un inseguimento tutto da ridere, mentre Simone Barbato ha intrattenuto il pubblico con le sue qualità da mimo che l'hanno spinto a rappresentare addirittura l'insegna della farmacia e una gondola. Quindi, a prendersi la scena ci ha pensato Geppi Cucciari, protagonista di un monologo che ha ricordato la sua esperienza a "Zelig", a partire dagli esordi nel famoso locale milanese situato in Viale Monza. La sua esibizione si è dunque conclusa con un duetto insieme a Elio e le storie tese, gruppo protagonista di altri sketch nel corso della serata.

Dopo aver raccontato il cinema polacco durante la puntata d'esordio, Leonardo Manera è tornato sotto ipnosi per rivelare segreti e ricordi con uno dei suoi personaggi più amati. E ancora i monologhi di Paolo Migone e Giuseppe Giacobazzi, che hanno raccontato rispettivamente le differenze tra uomo e donna e i ricordi dell'infanzia, fino a Claudio Batta nel ruolo di Capocenere per risolvere le parole crociate.

Infine, non è mancato l'omaggio a Checco Zalone attraverso una clip che ripercorreva i suoi esordi a "Zelig", quando si esibiva rivisitando dei tormentoni musicali alla sua maniera.

