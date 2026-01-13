Logo Tgcom24
Ottimo debutto per "Zelig 30" con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Leader della serata sul target commerciale con oltre il 25% di share e picchi di oltre 4.200.000 spettatori

13 Gen 2026 - 13:26
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Ottimo debutto su Canale 5 per la 30esima edizione di Zelig. Il programma, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, è leader della serata sul target commerciale con il 25.18% di share (21% di share individui) e 2.953.000 spettatori totali. Nel corso della serata, il comic show più longevo della televisione italiana ha raggiunto picchi di oltre 4.200.000 spettatori totali.

Successo confermato sul pubblico giovane: 30.27% di share sul target 15-34 anni. Grande risultato anche sui social: #Zelig30 si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata e i contenuti degli account del programma durante la messa in onda hanno raggiunto oltre 8 milioni di visualizzazioni.

